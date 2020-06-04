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نشرة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق الجملة في المنصورة

كتب:

صالح رمضان
01:41 م | الخميس 04 يونيو 2020
أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضار والفاكهة

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، بقيادة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة، اليوم الخميس، عن أسعار الخضر والفاكهة الاسترشادية من مجمع الخضار والفاكهة.

وحددت القائمة أسعار الخضر كما يلي: "فوصوليا 5-6 جنيه، باذنجان 2- 5.5 جنيه، بصل 2.5- 4 جنيهات، خيار 2-4 جنيهات، فلفل2-15 جنيها، شطة 2.5- 3.5 جنيه، جزر 2-4 جنيهات، طماطم 1.4-.2 جنيه، بطاطس 1.5- 2.5  جنيه، كوسة 3- 5.5 جنيه وليمون 22 -32 جنيها".

أما أسعار الفاكهة فكانت كالتالي: "موز 9- 11 جنيها، تفاح 4- 20 جنيها، كيوي 19-25 جنيها، برتقال 7.5-9.5 جنيه، خوخ 4- 9 جنيهات، أناناس 1.5-4 جنيهات، بطيخ 8-30 جنيها، مشمش 6 – 10 جنيهات، عنب 8 – 12 جنيها، برقوق 14 – 22 جنيها.