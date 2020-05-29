تحرير 241 محضرا تموينيا بالمنوفية.. والمحافظ: حملات لضبط الأسعار

صرح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بأنه شن حملات تموينية خلال يومين أسفرت عن تحرير 132 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة وتحرير 109 محاضر أسواق عدم صلاحية وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر وعدم إعلان أسعار ومخلفات آخرى.

وأضاف الجمال، أن من أبرز القضايا التموينية تحرير 6 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدى ومحل بقالة بقرى مراكز منوف والشهداء وبركة السبع، وذلك لتجميعهم دقيق بلدي مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداولة بهدف بيعة بالسوق السوداء وضبط 119 شيكارة دقيق.

هذا وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بمدينة سرس الليان لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية العامرة مركز منوف لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول للتأكد من الأسعار وجودة المنتجات والتصدى للمخالفين ومنع إستغلال المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا .