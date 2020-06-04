ضبط سجائر مجهولة ووقف بناء مخالف في مركز أبوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص حمله مكبرة تموينية لضبط الأسواق بالتعاون مع إدارة ومباحث التموين، وأسفرت عن ضبط 1321 علبة سجائر بدون فواتير ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما تمكنت الوحدة المحلية من إزالة تعديات على أملاك الدولة وإيقاف بناء مخالف لمدة 6 أشهر، طبقا لقرار محافظ المنيا رقم 363 بإيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها المساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال بناء المباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية، وذلك بنطاق جميع مدن مراكز المنيا اعتبارا من يوم 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.

أكد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس المركز على استمرار الحملات بشكل يومي لضبط المخالفين، وعودة الانضباط للأسواق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات الغش التجاري المتعددة، وقال إن جميع الحملات مستمرة في مختلف القطاعات لتنفيذ التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية و محافظ المنيا.