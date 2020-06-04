وفاة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق متأثرا بإصابته بكورونا

أكد مصدر بعزل مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، لـ"الوطن"، وفاة الدكتور محمود جابر، المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط والأستاذ المتفرغ بالجامعة ونائب رئيسها الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن جانبه نعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بخالص الحزن والأسى مستشاره الهندسي قائلا "يعد واحدا من القامات العلمية والإنسانية المرموقة، واحد مؤسسي الجامعة وشخصياتها البارزة ممن خدموا الجامعة خلال تاريخه المشرف ومناصبه المتعددة بكل إخلاص وتفاني".

كان الدكتور محمود جابر أصيب بفيروس كورونا، ونقل على إثر ذلك لعزل مستشفى الراجحي وتدهورت حالته الصحية مما أدى لوفاته.