الحكومة توافق على إنشاء كلية للتربية الرياضية بجامعة السويس

أعلنت جامعة السويس، موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، على إنشاء كلية التربية الرياضية (بنين-بنات) لتبدأ الدراسة بها في العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، إن ذلك يأتي في ظل اهتمام الدولة بتوفير مختلف التخصصات الجامعية المطلوبة في شتى أرجاء مصر، وما للكلية من أهمية في إعداد خريج متميز في المجالات ذات الصلة بالرياضة، التي تعد أداة عظيمة تستخدم في تفريغ طاقات الشباب بشكل هادف وبناء، والتقليل من العنف والتطرف في السلوكيات والأفكار للشباب.

جدير بالذكر أنه قد سبق ووافق المجلس الأعلى للجامعات في فبراير الماضي على إنشاء كلية التربية الرياضية بجامعة السويس.