مهلة لطلاب جامعة قناة السويس لتسليم الأبحاث حتى 11 يونيو الجاري

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعمل علي تذليل العقبات أمام جميع الطلاب أثناء تسليم الأبحاث، وتقوم كل كلية بنشر قوائم بأسماء الطلاب الذين لم يقوموا بتسليم الأبحاث حتى 7 يونيه 2020 على مواقع الكلية ومواقع التواصل مع الطلاب ويتولى الكنترول المختص التواصل هاتفيا مع كل طالب من هؤلاء الطلاب مع إعطائهم فرصة حتى 11 يونيو 2020 لتسليم أبحاثهم.

وقالت هجرس، في تصريحات صحفية، إن الكلية تقوم بإعداد جداول الامتحانات النظرية والشفوية مع الوضع في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية وتقوم الكلية بتنظيم استكمال الأجزاء العملية والإكلينيكية وكذلك الامتحانات العملية والإكلينيكية طبقا لطبيعة المقررات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تسليم المشروعات البحثية لطلاب فرق النقل يتم في الفترة من 31 مايو وحتي 11 يونيو الجاري، أما بالنسبة للامتحانات النظرية لطلاب السنوات النهائية والطلاب يؤدون الامتحانات في الفترة من 1 الي 22 يوليو القادم.

وتابع شقيدف، أما عن الامتحانات النظرية لمتطلبات الجامعة لطلاب السنوات النهائية يؤدون الامتحانات بهذه المواد في الفترة من 25 الي 28 يوليو علي ان يتم استكمال تدريس الأجزاء العملية والامتحانات العملية و الإكلينيكية لطلاب السنوات النهائية يوم 8 أغسطس 2020 وبالنسبة لطلاب سنوات النقل سيتم استكمال تدريس الأجزاء العملية والإمتحانات العملية و الإكلينيكية لمدة أسبوعين من بداية العام الدراسي 2020-2021.