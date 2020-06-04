"سيخرج من مصر".. جهود الدولة في اكتشاف علاج لكورونا

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسعى مصر جاهدة لمواجهته من خلال المساهمة في اكتشاف دواء له، وهو ما علق عليه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة بوزارة الصحة والسكان، قائلًا إن هذا الأمر يجعلنا نقول بإن أطباء مصر أقوى أطباء في العالم، ومصدر فخر للدولة المصرية، "أنا واثق أن مصر هي اللي هطلع العلاج للفيروس، لأن ثقتي كبيرة في الطبيب المصري والقيادة المصرية والمنظمة الصحية في بلادنا"، مؤكدًا على حرص الدولة على مصلحة المواطن المصري، في جميع القرارات التي يتم اتخاذها في ظل تلك الجائحة.

حديث مسؤول الصحة والذي جاء خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، تمحور حول جهود مصر وأطبائها في إيجاد عقار للقاء على الوباء الفتاك، وتستعرض "الوطن" أبرز تلك الجهود فيما يلي.

إنجاز 75% من أبحاث إنتاج دواء لفيروس كورونا

أعلنت نقابة المهن العلمية في مصر، أنه تم إنجاز قرابة 75% من خطة إنتاج دواء مصري، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وأضراره على أجسام المصابين به.

وأوضحت النقابة، في إبريل الماضي، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات، وتأكدت مع فريق الباحثين من أن مصر بسواعد علمائها وباحثيها بالمركز القومي للبحوث سيتحقق لها امتلاك سلاح رادع لهذا الفيروس الخطير خلال الأسبوعين المقبلين.

مصر التاسع عالميًا في عدد الأبحاث حول علاج كورونا

كما احتلت مصر المركز التاسع في عدد الأبحاث العلمية المقدمة من أجل إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد بمجموع أبحاث وصل إلى 21 بحثا متفوقة على دول أخرى متقدمة علميًا بصورة كبيرة، حيث استطاعت التفوق على دول مثل اليابان وهولندا وبلجيكا وإيران والهند.

اختراع بسيط للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

فيما أعلن عميد كلية طب جامعة عين شمس المصرية أشرف عمر، أن كلية الهندسة تعمل على اختراع جهاز تنفس اصطناعي بسيط لتعويض أي نقص في مستشفيات البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه، كشف وكيل كلية طب عين شمس للدراسات والأبحاث أسامة منصور، عن تسجيل 8 أبحاث إكلينيكية أحدها مسح للعاملين في القطاع الطبي، وبحثان عن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وثلاثة أبحاث للعلاج، منها استخدام بلازما المتعافية، ودراستان عن الجينات الوراثية لسلالة فيروس كورونا المتواجد في مصر، من أجل البدء في ابتكار لقاحات وجميع الدراسات في مرحلة المراجعة استعدادا لنشرها في المجلات العلمية.

مصر تشارك في تجارب دواء "ريمديسفير"

بينما كشف عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر جيهان العسال، خلال مداخلة تليفزيونية، إن مصر تشارك في تجارب دواء "ريمديسفير" الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة، حيث سيتوفر العقار في البلاد خلال أسبوع.