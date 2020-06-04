الغرف التجارية: لدينا مخزون استراتيجي للأدوية المستخدمة في علاج كورونا

قال الدكتور علي عوف رئيس غرفة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك نقص في أدوية المناعة في الأسواق، نتيجة لتكالب المواطنين على الشراء، لافتا إلى أن وزارة الصحة لديها مخزون استراتيجي في باقي الأدوية، موضحا أن صناعة الدواء تحت منظور الوزارة، ونقص أدوية الفيتامين في العالم أجمع، وليس في مصر، ويمكن تعويضهم ببعض الأغذية.

وأضاف "عوف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامح "من مصر"، المذاع على شاشة قناة cbc، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن اجتماع وزيرة الصحة معهم اليوم، كان بمثابة دعم وزيادة ثقة في صناعة المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الدولة وفرت الكمامات بأسعار مناسبة للمواطن، "لا يوجد موزعين ولا صيدليات يستغلوا الظروف، مش فيتامين سي اللي أنا هخبيه، لأن فيه بدايل كتير".

وأكد أن الأدوية المستخدمة في علاج مصابي كورونا متوفرة في وزارة الصحة، ولا توجد صدليات تحتكر الفيتامين سي، "ممكن فيه بعض الأماكن اللي بتحتكره لأنه بيبقى مهرب"، موضحا أن هناك مخزون لمواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية رغم توقف عمليات الاستيراد والتصدير، كما أن هناك محاضر ضد الصيدليات التي استغلت أزمة فيروس كورونا.