إزالة 7 عقارات مخالفة في 6 مناطق بالجيزة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنّ حملات إزالة مخالفات البناء مستمرة يوميا، مشيرا إلى إزالة 7 عقارات مخالف بأحياء الطالبية وبولاق والهرم والوراق ومراكز ومدن الحوامدية وأوسيم.

ولفت محافظ الجيزة إلى بدء إزالة 4 حالات بناء مخالف لعقارات مخالفة، تصل مساحه كل منهم 150 مترا بمركز أبوالنمرس، وإزالة عقارين مخالفين بشارع السنترال بحي بولاق الدكرور.

وأكد راشد، إزالة برج تحت الإنشاء بمنطقة عرب التل بمدينة الحوامدية، بني بالمخالفة على مساحة 600 متر، وجرت أعمال الإزالة حتى سطح الأرض، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أنّه جرى اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الامنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى أنّ أعمال إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمراكز والمدن تتم على قدم وساق، بعد تنفيذ إزالة لحالتي بناء مخالف تعديات على أراض أملاك دولة ولاية الري بمساحة 255 مترا بناحية كفر عمار بمركز العياط، وإزالة 4 حالات تعديات على مساحة 13 قيراطا بمنطقة الشروة بالمنصورية بمركز منشأة القناطر، وإزالة تعديات على مساحة 150 مترا بقرية العزيزية بمركز البدرشين.

وأزالت محافظة الجيزة، 31 عقارا مخالفا على مدار اليومين الماضيين، ليصل إجمالي العقارات التي جرى إزالتها 38 عقارا خلال شهر يونيو، وتصل ارتفاعات البعض منهم إلى 12 طابقا.