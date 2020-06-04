تعيين محمد عشماوي قائما بأعمال نائب رئيس بنك ناصر

أصدرت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قرارا بتكليف السيد محمد عشماوي المدير التنفيذي السابق لصندوق "تحيا مصر" بالقيام بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وتقدمت وزيرة التضامن بالشكر للدكتور شريف فاروق، لما قدمه من مجهودات كبيرة لتطوير البنك على مدار السنوات الماضية، وما حققه من إنجازات ملموسة في كل القطاع، متمنية له التوفيق في مهمته الجديدة كرئيس لهيئة البريد المصري.

وأعرب محمد عشماوي، عن امتنانه البالغ بهذا التكليف، وتطلعه بأن يساهم في الاستمرار في تحقيق النجاح الملموس للبنك في الفترة الاخيرة والاستمرار في خطة تطوير البنك بتقديم خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة تتماشى مع أهداف البنك الاجتماعية وأيضا خطة إعادة الهيكلة ووضع هيكل وظيفى جديد ومتطور للبنك.