مصدر بـ "التضامن": ندرس عدة سيناريوهات استعدادا لفتح الحضانات

كشف مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي عن أن الوزارة تدرس عدة سيناريوهات وضوابط استعدادا لفتح الحضانات خلال الفترة المقبلة التي قدرت بأسبوعين انتظارا لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه سيتم طرح هذه السيناريوهات على وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ومجلس الوزراء فور الانتهاء منها لبيان أي من السيناريوهات سيتم الأخذ بها تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تعمل بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة الأطفال.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد دليل إرشادات للعاملات في قطاع الحضانات لتوعيتهم بسبل التعامل مع الأطفال لتقليل فرص انتقال الأمراض بين الأطفال.