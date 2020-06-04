بينهم 84 مصريا.. 562 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 6 حالات وفاة، و562 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 238 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 29 ألفا و921 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي الثالث والسبعين، والذي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند، أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 177 حالة لمواطنين كويتيين، و99 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و86 حالة لمقيمين من الجنسية البنجالية، و84 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف السند، أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 184 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 2721 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، باجمالي 306 آلاف و6 مسحات.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 4 حالات وفاة، و710 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الى 232 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 29 ألفا و359 حالة حتى يوم أمس.