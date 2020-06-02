"تضامن النواب" توافق على ميزانية القومي لشؤون الإعاقة

وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على مشروع موازنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة للعام المالي الجديد 2020/2021 والتي بلغت جملتها 23 مليون و114 ألف جنيه مقابل 16 مليون و197 ألف جنيه العام الجاري 2019/2020، بزيادة قدرها نحو 7 ملايين جنيه.

وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 4 ملايين و204 آلاف جنيه مقابل 4 ملايين و412 ألف جنيه العام الجاري، فيما قدر بند شراء السلع والخدمات بـ2 مليون العام الجديد مقابل 2 مليون و175 ألف جنيه العام الجاري 2019/ 2020.

كما قدرت مخصصات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" للعام المالي الجديد 2020/2021 بـ16 مليون 400 ألف جنيه مقابل 9 ملايين جنيه العام الجاري.