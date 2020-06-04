هبة الديب مديرا للإدارة الصحية بمدينة رأس سدر

أصدر الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، قرارًا بتكليف الدكتورة هبة حمدي محمد الديب، للقيام بعمل مدير الإدارة الصحية بمدينة رأس سدر، وذلك لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية.

وقال الدكتور أيمن رخا، في بيان له اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، والقانون رقم (43) لسنة 1979، بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وأيضًا بعد الاطلاع على مذكرة من مديرة إدارة الرعاية الأساسية بشأن الدكتورة هبة حمدي محمد الديب.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، تقوم بعملها على خير وجه في ظل جائحة فيروس كورونا، كما تقوم الأطقم الطبية بواجبها الوطني نحو متابعة الحالات المصابة.