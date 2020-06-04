"المسافة الآمنة" بمرور البحر الأحمر.. و500 جنيه والرخص غرامة الكمامة

فرضت إدارة مرور البحر الأحمر، برئاسة العميد محمد صلاح، عدة إجراءات احترازية على المترددين على وحدات المرور بمدن المحافظة شملت التنبيه على المواطنين بعدم الدخول إلا بارتداء الكمامة والدخول عبر بوابة التعقيم وعمل مظلات للانتظار في أماكن فحص السيارات خارج مباني الفحص.

ورصدت كاميرا "الوطن" انتظام سير العمل في وحدة مرور الغردقة، وتطبيق عدة إجراءات وقائية أهمها الحفاظ على المسافة الآمنة بين المواطنين والتنبيه بعدم التكدس والازدحام والتعامل مع مواطن واحد على الشباك بنظام الدور الالكتروني، وتوفير كراسي انتظار لباقي المواطنين وتشغيل موسيقى هادئة في السماعات الداخلية وعدم التعامل مع المواطن الذي لا يرتدي كمامة.

وحررت إدارة مرور الغردقة 64 مخالفة لعدد من المواطنين وسائقي السيارات الأجرة لعدم ارتداء الكمامة في الموصلات العامة منذ تطبيق قرار رئيس الوزراء بضرورة ارتداء الكمامة بدء من اول الشهر الجاري.

وحسب العميد حسام كمال وكيل مرور البحر الأحمر، فإن غرامة عدم ارتداء الكمامة في الموصلات العامة 500 جنيه للسائق تدفع فوريا وفي حالة عدم الدفع يتم سحب الرخصة، وبعد ثلاثة أيام من عدم الدفع يتم إحالتها للنيابة، والتي تقرر التصالح بدفع من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه غرامة التصالح والحبس في حالة عدم السداد.