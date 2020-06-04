"المصل والمناعة" يكشف أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أسباب انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، قائلا إن الانخفاض لا يعنى بشكل كبير أن مصر بدأت تشهد انحصار لوباء كورونا.

وأضاف "الحداد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن سبب تراجع الإصابات بكورونا هو البروتوكول الذى وضعته وزارة الصحة والذى يقضى باعتماد نتائج التحاليل والأشعة المقطعية على الصدر في الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، بجانب إعطاء الأدوية للمشتبه بإصاباتهم بالفيروس وعزلهم منزليا.

وأوضح الأشعة المقطعية على الصدر تعد نتيجتها الخاصة بالاشتباه بفيروس كورونا جيدة بشكل كبير هي تعطى نتائج واضحة بشأن الفيروس لأن الالتهاب الرئوي المصاعب لفيروس كورونا يكون مميزا ويسهل التعرف عليه، موضحا أن أي حالات برد الآن أصبح يتم التعامل معها على اشتباه بإصابة بكورونا وعلى من يعانى من برد أن يجرى التحاليل والأشعة اللازمة للتأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وأشار إلى هناك ضرورة بأن يلتزم المواطنين إجراءات التباعد الاجتماعى، كما أن ارتداء الكمامات أصبح ضرورة قصوى، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة والتي تضمن سرعة علاج مصابى كورونا يساهم في تقليل معدل الإصابات وزيادة معدلات الشفاء بشكل كبير لأنه يتم معاجلة الفيروس من بدايته.