نائب: إقبال متعافي كورونا على التبرع بالبلازما يؤكد تفوقنا على الفيروس

اعتبر محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحات الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، التي كشف فيها عن زيادة كبيرة في إقبال المتعافين من فيروس كورونا المستجد على المركز القومي لنقل الدم للتبرع بالبلازما واستخدامها في علاج الحالات الحرجة المصابين بالفيروس حاليا، دليل قاطع على أنّ مصر ستنجح في مواجهة الفيروس اللعين.

ووجّه زين الدين، في بيان عنه اليوم، تحية للمتعافين من فيروس كورونا لحرصهم الكبير على إنقاذ المصابين، والإسراع في التبرع بدمائهم، مؤكدا أنّ هذا هو الشعب المصري العظيم الذي يؤكد تلاحمه ووقوفه صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب إنّه لا يوجد ولن يوجد شعب في العالم كله مثل الشعب المصري، الذي لم يتردد لحظة واحدة في تقديم روحه فداء لمصر لتبقى قوية وصامدة وقادرة، بإذن الله وبشعبها العظيم وقائدها البطل وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسساتها، على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها، متوقعا أن يكون لمصر شأن عالمي كبير ودور فاعل واقتصاد قوي في عالم ما بعد كورونا.