"قائمة ممنوعات وكمامة وتعقيم".. ملامح خطة الأوقاف لعودة المساجد

عرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطة الوزارة لعودة فتح المساجد وإقامة صلاة الجماعة والجمع مرة أخرى في ظل خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا وذلك أمام اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

واستعراض الوزير، الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، والملامح الرئيسية للعودة.

وشملت خطة الوزارة للفتح، حسبما أكدت مصادر لـ"الوطن"، وجود ممنوعات كلية، في الفترة الأولى لن يسمح بها داخل المساجد حيث سيمنع فتح الزوايا، والمصليات، وأماكن الوضوء، والحمامات والأضرحة، وعقد حلقات القرآن، وعدم فتح القاعات للأفراح ودور المناسبات للعزاء، ومنع الدروس والندوات والفاعليات، ومنع الدروس النسائية، ومصليات النساء.

كذلك منع فتح الزوايا والمصليات، واستمرار غلق الأضرحة ومنع الموالد، كما تشمل الممنوعات استمرار منع إقامة صلاة الجنازات داخل المساجد، والإبقاء على الصلوات الرئيسية فقط، حيث سيتم فتح المسجد للصلاة وغلقها بعد الصلاة مباشرة، واعتبار ذلك مسؤولية شخصية للإمام والعاملين.

فتح المساجد للصلوات الخمس.. والكمامة والتباعد والتعقيم على رأس الضوابط

وبحسب المصادر، فإن خطة الوزارة، شملت فتح المساجد للصلوات الجماعية الخمس وصلاة الجمع، مع وجود ضوابط تشمل الكمامة والمصلى الشخصي، والالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة والقبلات، والتباعد بين الصفوف، رأسيا وأفقيا، بحيث تكون المسافة بين كل مصل وآخر وبين الصفوف متر ونص أفقيا ورأسيا.

وأكد الوزير على خطة الوزارة للتعقيم، حيث تم شراء كمية كبيرة من أدوات التعقيم من قبل قسم المشتريات بالوزارة استعدادا لتوزيعها على المديريات.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار عدوى وباء كورونا بالمساجد، ومراعاة عدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

علامات على سجاد المساجد لتحديد مكان صلاة كل شخص

وأشار المصادر، إلى أن الوزارة ستبقي على فرش المساجد مع وضع علامات عليه لتحديد مكان صلاة كل شخص وفقا للمخطط الذي قدمته الوزارة، مع استمرار عمليات التعقيم فور انتهاء كل صلاة، من خلال رش السجاد بشكل دوري، ولن يسمح لأي مصلي الدخول للمسجد دون كمامة ومصلية خاصة واعتبار هذا الأمر تكليف رسمي للعاملين بالمسجد.

وتباشر وزارة الأوقاف جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بالمحافظات استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفقا لما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، كذلك تم توجيه خطاب المديريات ببعض الالتزام وتشمل عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.

موعد الفتح متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء

وبحسب المصادر، فإن وزارة الأوقاف، إلى الآن، لم تحدد موعد لعودة الجمع والجماعات، والأمر متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا، بمجلس الوزراء.

وأوضحت غرفة إدارة الأزمات والمتابعة بوزارة الأوقاف، لـ"الوطن"، أنها لم تدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد، سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، والتي ستجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل، لتحديد موعد الفتح.

أشارت الغرفة إلى أن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وان الوزارة لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر عبر موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء.

بدورها أكدت غرفة إدارة الأزمات بالأوقاف، أنه لن يتم فتح المساجد كلها بل محافظات معينة كمرحلة أولى وباقي المساجد ستلتزم بالغلق، ويرفع فيها آذان النوازل لحين العودة لصلاة الجماعة بها.