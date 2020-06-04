الأوقاف تؤكد استمرار غلق المساجد.. والحسين يستقبل الجمعة بعد المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، موقف فتح المساجد خلال الجمعتين المقبلتين، بعد الضجة التي أثيرت حول موعد فتحها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدة استمرار الإغلاق.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه سيتم الاقتصار على نقل صلاة الجمعة المقبلة 5/6/2020، من الجامع الأزهر الشريف، بعدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف.

وسيتم نقل صلاة الجمعة 12/6/2020، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بعدد محدود نحو (20) من العاملين بالمسجد، والعاملين بالأوقاف، مع التأكيد على غلق باقي المساجد على مستوى الجمهورية، ورفع أذان النوازل بها.

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تدل بأي معلومات، ولن تدلي بأي معلومات، حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد، سواء الجمع أو الجماعات، وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه، كما أعلن بيان مجلس الوزراء الموقر، في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، التي ستجتمع بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل.

وأضافت الأوقاف في بيان لها، منذ قليل، أن الوزارة ملتزمة تمام الالتزام، بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتؤكد الوزارة، أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة ما قدمته الوزارة لمجلس الوزراء الموقر، أو ما تم مناقشته بشأن خطتها، طالما أن الأمر ما زال قيد الدراسة باللجنة، كما تؤكد أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية، التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر.

وأكدت وزارة الأوقاف، على أهمية تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن، حيث سيعلن قرار اللجنة في حينه، ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، ولا عبرة بغير ذلك.

يذكر أن وزارة الأوقاف، أصدرت بيانها الرسمي، لحسم ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن عودة المساجد يوم السبت 20 يونيو.