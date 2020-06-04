10 سيدات ضمن حركة المحليات.. وإعادة رئيس حي بعد براءته من قضية رشوة

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية تعد أكبر حركة وتتضمن نحو 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحي "89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة".

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحركة تضم أيضا 60 قيادة تم تعيينها ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2019.

شملت حركة المحليات التي أعلنها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، منذ قليل، تعيين 10 سيدات منهن سيدتان في منصب سكرتيري عام مساعد منال الغندور سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية، ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة لتولي منصب سكرتير عام مساعد محافظة الغربية، بالإضافة إلى 8 سيدات رؤساء الأحياء والمدن شملت الحركة سلوى زكي رئيس مدينة المحمودية بالبحيرة لتولي رئيس مركز ومدينة رشيد، وجيهان مسعود رئيس حي المتنزه أول بالإسكندرية، وسحر شعبان رئيس حي غرب إسكندرية، ومنى إبراهيم رئيس مركز بسيون بالغربية وآمال وحيد رئيس مدينة دكرنس بالدقهلية، ونجوى عبدالجليل رئيس مركز دمنة بالدقهلية، ونبيلة علي محمود رئيس مركز ديرمواس بالمنيا وسحر السيد لطفي، رئيس مركز ههيا بالشرقية.

كما تضمنت الحركة تعيين نادر سعيد عبدالعزيز رئيس حي الدقي سابقا، لتولي منصب رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية، يأتي ذلك بعد براءة رئيس حي الدقي الأسبق من قضية "رشوة حي الدقي" في سبتمبر 2019 الماضي.