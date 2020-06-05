القاهرة تضع 10 خطوات للتعامل مع الأزمات والكوارث

وضعت محافظة القاهرة خطة للتعامل مع الأزمات والكوارث وكيفية إدارتها للحد من المخاطر والحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الخسائر فى الممتلكات قدر المستطاع، "الوطن" حصلت على خطة العاصمة للتعامل مع الكوارث والأزمات وهى تتمثل فى عدة نقاط أبرزها كالتالى..

-توفير وإنشاء معسكرات للإيواء بمساحة جيدة وبها مرافق حيث لا توجد معسكرات إيواء ثابتة.

- التنسيق مع الشباب والرياضة والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والتضامن والتموين لإنشاء معسكر إيواء متكامل.

-التدريب العملى لمجابهة الأزمات.

-رفع درجة الاستعداد لتلك الأزمات وتقديم الدعم اللوجستى للمناطق المنكوبة.

-تصميم نماذج معسكرات إيواء.

- تدريبات على كيفية إخلاء المدارس والمؤسسات والمستشفيات وتحضير معسكرات.

-وضع خطة تدريبية لمجابهة الحرائق والحوادث الكبرى وأخطار السيول.

-تفعيل غرفة العمليات المركزية للعمل على مدار 24 ساعة

-دراسة الأزمات وأهم الدروس المستفادة منها.

-إعداد خريطة للتنبؤ بالمخاطر المحتملة.