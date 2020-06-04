 "أوقاف الإسماعيلية": تنبيه على مديري الإدارات ومقيمي الشعائر بعد فتح المساجد

أعلن الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، التنبيه على مديري الإدارات الفرعية المفتشين بالتأكيد على الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين بالمساجد بعدم فتح المساجد إلا بعد زوال علة الغلق.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية أن وزارة الأوقاف لم تصدر أي معلومات ولم تدل بأي تصريحات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، مشددة على أن الوزارة ملتزمة تمام الالتزام بما يصدر عن لجنة رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن.