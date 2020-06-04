خبراء: سيارات 2021 سيقل ظهورها بنسبة 50% بسبب كورونا

سببت أزمة انتشار فيروس كورونا على كافة القطاعات داخل مصر والعالم، ومن بينها قطاع السيارات عالمياً حيث علقت العديد من الشركات العمل داخل مصانعها نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومات تلك البلاد.

كما تأثرت السوق المصري بشكل كبير بسبب عمليات توقف المصانع، كما سبب توقف تراخيص السيارات الجديد في وحدات المرور خلال الفترة الماضية شلل تام في عمليات البيع الشراء.

وفي هذا الصدد قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن مع مرور نصف 2020 وبداية ظهور طرازت 2021، يجد التجار صعوبة ومأزق شديد نتيجة تراكم دد كبير من سيارات العام الحالي التي لم يتم بيعها، ولا توجد خطة لتصريف تلك المخزون.

وأضاف أن استيراد السيارات الجديدة سيكون بحذر شديد من التجار والوكلاء نتيجة عدم معرفة وضع خطة للسوق خلال تلك الأزمة، ومن المتوقع أن يقل وجود سيارات 2021 في السوق نسبة 50% عن العام السابق.

وقال اللواء حسين مصطفى أمن عام رابطة مصنعي السيارات السابق وخبير السيارات خبير السيارات، أن العالم كله يشهد توقفا كبيرا في كافة قطاعاته بسبب تلك الظروف وانتشار الوباء، وهو ما أثر بشكل كبير على قطاع السيارات في مصر، نتيجة توقف عجلة الإنتاج في العديد من المصانع، وصعوبة عملية الاستيراد بسبب توقف حركة الموانئ.

وأشار إلى أن كافة الصانع التي تعمل لأن تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية وهو ما أثر أيضاً على الإنتاج المحلي لأنه يعتمد بنسة كبيرة على مكونات وقطع غيار مستوردة من الخارج.

وأكد أن السوق شهدت خلال الفرة الماضية تخفيضا كبيرا من قبل التجار على السيارات لمحاولة تحرك عمليات البيع في السوق بعد التوقف الذي شهدته السوق بسبب توقيف التراخيص.