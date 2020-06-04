شركة يابانية تكشف نتائج عقار أفيجان المخصص لكورونا: شفاء 90%

كشف الإعلامي أحمد فايق عن الرد الرسمي لشركة "فوجي فيلم" اليابانية عما وصل إليه عقار "أفيجان" المخصص لعلاج فيروس كورونا.

وقال فايق خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الشركة توصلت إلى أن الدواء لا ينصح به للحوامل نظرًا للآثار الجانبية التي من الممكن أن يسببها للحوامل.

وأوضحت الشركة في "إيميل" رسمي للبرنامج أن الدواء تم تجربته على 3000 مريض وتخطت نسبة الشفاء 90%، مشيرة إلى أن هناك 3 تجارب سريرية ما زالت مستمرة حتى الآن.

وأكدت الشركة أن جامعة فوجيتا أكدت نسبة شفاء العقار وذلك طبقًا لبيانات 2158 مريضا تحت عمر 60 عاما، مشيرة إلى أن سبب تأجيل الإعلان عن العقار هو استكمال النتائج، لافتًا إلى مشاركة 12 دولة في التجارب السريرية منها مصر والولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا والنمسا ومنغوليا، وأن هناك دولا أخرى بدأت التجارب السريرية على العقار بالفعل.