شوقي: لما حاولنا نعمل بديل لنظام امتحانات الثانوية اترفع علينا قضايا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة حاولت تفادي التواجد في جميع لجان الامتحانات بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أنه لا بديل عن خوض امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، على شاشة "صدى البلد": "امتحان القدرات في الجامعات كلام غير موجود، ولو كنا هنعمل الكلام ده كنا لازم نمشي على اللي اقترحناه من سنتين عشان نعمل مجموع تراكمي، ورفض الناس الحل ده واترفع علينا قضايا".

وشدد وزير التعليم، على أن الامتحانات ستبدأ يوم 21 يونيو: "أنصح أولياء الأمور اللي موترين ولادهم يا ريت نسيبهم الأسبوعين دول يذاكروا، إحنا مش هنغير القرار".