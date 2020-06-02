طارق شوقي: نصور فيديو محاكاة للجان الثانوية.. وسنعقم ورق الأسئلة

أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يقدر قلق الأهالي، بخصوص خوض امتحانات الثانوية العامة، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وأن الحكومة تعمل على تأمين لجان الطلاب وتطهيرها وتعقيمها، للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، ومنع إصاباتهم بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، عبر شاشة "ON": "نصور فيديو محاكاة لكيفية تنظيم الطلاب، وقياس حرارتهم، واستلام الطلاب أدوات الوقاية كل يوم صباحًا، زي الكمامة وأدوات التعقيم".

وتابع: "سنعقم اللجان وورقة الأسئلة، وكل من يعملون فيها، سيرتدون الكمامات، ونكشف على درجة الحرارة يوميا، وهناك غرف عزل وسيارات إسعاف، إلى جانب التأمين الأصلي، وممنوع تواجد أولياء الأمور، وهنعزم كل القنوات تصوره معانا".