تشكيل لجان لمساعدة أولياء الأمور فى التسجيل الإلكتروني لرياض الأطفال ببورسعيد

قرر دكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد تشكيل لجان لمساعدة أولياء الأمور إلكترونيا فى عملية التسجيل الإلكترونى بمرحلة رياض الأطفالووجه باهى أعضاء توجيه عام رياض الأطفال بتقديم كل الدعم والتعاون مع أولياء أمور أطفال مرحلة رياض الأطفال والتواصل الإلكترونى معهم للرد على إستفساراتهم من خلال فريق الدعم الفنى على الصفحة المخصصة لذلك.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى عقده مع توجيه عام رياض الاطفال على مستوى المديرية والإدارات التعليمية بحضور عزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال للوقوف على آخر مستجدات التقديم الالكترونى للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال فى يومها الثالث ولمناقشة المعوقات التى تم رصدها أثناء عملية التسجيل على روابط المديرية الالكترونية.

و أكد باهى على أن اللجان المشكلة بالمديرية والإدارات التعليمية قد رصدت بعض المشاكل التى تتعلق بكتابة الرقم القومى للطفل خطأ أو كتابة الرقم القومى لولى الأمر بدلا من الرقم القومى للطفل أو تكرار تسجيل الرغبة أكثر من مرة أو كتابة رقم هاتف ولى الأمر خطأ أو إختيار روضة غير مطابقة للتوزيع الجغرافى لمحل السكن مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إعادة تصحيح البيانات.

وبعث وكيل الوزارة برسالة طمأنينة لأولياء الأمور بأن تعليم بورسعيد جاهز لإستقبال الأطفال المستهدفين لهذه المرحلة بنسبة ١٠٠ ٪ وذلك للعام الرابع على التوالى وكذلك إتاحة الفرصة لتسجيل بيانات جميع المتقدمين خلال الفترة المحددة لذلك والتى من المنتظر أن تنتهى فى ٣٠ يونيو الجارى مع مراعاة الظروف طارئة.

وأشار باهى إلى أن المديرية إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية فى إطار خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بمنع التجمعات والتكدس أثناء فترة التقديم وإطلاق روابط للتسجيل الالكترونى وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتيسيرا على أولياء الأمور.