افتتحه السادات منذ 45 عاما.. 10 معلومات عن مبنى إرشاد قناة السويس

في 5 يونيو 1975 افتتح الرئيس الراحل محمد أنور السادات مبنى إرشاد هيئة قناة السويس على شاطئ التمساح بمدينة الإسماعيلية ليكون المقر الرئيسى لهيئة قناة السويس بعد توقف ما يقرب من 8 سنوات.

"الوطن" تنشر 10 معلومات مهمة عن هذا المبنى المقر الرئيسى لإدارة هيئة قناة السويس للملاحة وإرشاد السفن..

1- يقع مبنى الإرشاد على شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية، بمنطقة حدائق الملاحة ومنطقة نمرة 6.

2- يعتبر المبنى الرئيسي للإرشاد بالقناة، تم إنشاؤه عام 1963، أي بعد سبع سنوات من تأميم قناة السويس، ليكون مقرًا لرئاسة قناة السويس.

3- افتتحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 26 يوليو 1966 للعمل لإرشاد السفن، وذلك عقب قرار تأميم القناة.

4- مساحة مبنى الإرشاد 3000 متر مربع، ويضم 13 طابقا وبداخله أكثر من 400 غرفة و8 قاعات رئيسية للاجتماعات.

5- ويضم جميع إدارات الهيئة ما عدا إدارة الشركات وقام بتصميمه المهندس رمزى عمر ونفذته شركة المقاولون العرب.

6- تم إخلاء المبنى بعد حرب يونيو 1967 وتوقف الملاحة وتهدم جزء كبير من المبنى نتيجة الإعتداء الصهيوني.

7- قام الرئيس السادات بإعادة افتتاحه للعمل مرة أخرى في 5 يونيو 1975 فى ذكرى إعادة افتتاح المجرى الملاحى للعمل مرة أخرى عقب حرب أكتوبر،

8- يتحكم المبنى فى إرشاد السفن التى تمر بالمجرى الملاحى يوميا من اتجاهى القناة الشمالي والجنوبى.

9- يوجد به مكتب رئيس الهيئة ومكاتب أعضاء مجلس إدارة الهيئة ويبلغ عدد العاملين بهيئة قناة السويس 25 ألف عامل ما بين عمال ومهندسين وفنيين وإداريين وقباطنة ومرشدين.

10 - يتم تأمين المبنى من خلال القوات المسلحة، والتى تتولى حراسة المبنى من الخارج فيما تقوم إدارة أمن الهيئة بتأمين المبنى من الداخل وتنظيم عملية الدخول والخروج للعاملين والضيوف.