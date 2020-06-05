افتتحه السادات منذ 45 عاما.. 10 معلومات عن مبنى إرشاد قناة السويس
كتب:
جمال حراجى
تصوير:
جمال حراجى
07:56 ص | الجمعة 05 يونيو 2020
في 5 يونيو 1975 افتتح الرئيس الراحل محمد أنور السادات مبنى إرشاد هيئة قناة السويس على شاطئ التمساح بمدينة الإسماعيلية ليكون المقر الرئيسى لهيئة قناة السويس بعد توقف ما يقرب من 8 سنوات.
"الوطن" تنشر 10 معلومات مهمة عن هذا المبنى المقر الرئيسى لإدارة هيئة قناة السويس للملاحة وإرشاد السفن..
1- يقع مبنى الإرشاد على شاطئ بحيرة التمساح بالإسماعيلية، بمنطقة حدائق الملاحة ومنطقة نمرة 6.
2- يعتبر المبنى الرئيسي للإرشاد بالقناة، تم إنشاؤه عام 1963، أي بعد سبع سنوات من تأميم قناة السويس، ليكون مقرًا لرئاسة قناة السويس.
3- افتتحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في 26 يوليو 1966 للعمل لإرشاد السفن، وذلك عقب قرار تأميم القناة.
4- مساحة مبنى الإرشاد 3000 متر مربع، ويضم 13 طابقا وبداخله أكثر من 400 غرفة و8 قاعات رئيسية للاجتماعات.
5- ويضم جميع إدارات الهيئة ما عدا إدارة الشركات وقام بتصميمه المهندس رمزى عمر ونفذته شركة المقاولون العرب.
6- تم إخلاء المبنى بعد حرب يونيو 1967 وتوقف الملاحة وتهدم جزء كبير من المبنى نتيجة الإعتداء الصهيوني.
7- قام الرئيس السادات بإعادة افتتاحه للعمل مرة أخرى في 5 يونيو 1975 فى ذكرى إعادة افتتاح المجرى الملاحى للعمل مرة أخرى عقب حرب أكتوبر،
8- يتحكم المبنى فى إرشاد السفن التى تمر بالمجرى الملاحى يوميا من اتجاهى القناة الشمالي والجنوبى.
9- يوجد به مكتب رئيس الهيئة ومكاتب أعضاء مجلس إدارة الهيئة ويبلغ عدد العاملين بهيئة قناة السويس 25 ألف عامل ما بين عمال ومهندسين وفنيين وإداريين وقباطنة ومرشدين.
10 - يتم تأمين المبنى من خلال القوات المسلحة، والتى تتولى حراسة المبنى من الخارج فيما تقوم إدارة أمن الهيئة بتأمين المبنى من الداخل وتنظيم عملية الدخول والخروج للعاملين والضيوف.