خلال 51 يوما.. توريد 186 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

ارتفعت الكميات الموردة من المزارعين في محافظة الدقهلية من القمح المصري إنتاج 2020 إلي الصوامع الشون إلي 186 ألف طن، وذلك في عدد أيام توريد بلغت 51 يوم، منذ بدايته في منتصف أبريل الماضي.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع والشون استقبلت كميات بلغت 186039 طن، منذ بدء التوريد من قمح مصري إنتاج 2020 حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وذلك إلي 3 جهات مسوقة، فتم توريد 38 ألف طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و 120 ألف طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و 28 ألف طن في صوامع البنك الزراعي المصري مشيرا إلي أن هذه الكميات إجمالي ما تم توريده خلال 51 يوم.

ومن جانبه أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين إنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.