شوقي: طلبنا 33 مليون كمامة و17 ألف جهاز قياس حرارة للجان الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحد الأقصى لعدد الطلاب المتواجدين في امتحانات الثانوية العامة سيكون 14 طالبًا.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، على شاشة "صدى البلد": "صورنا محاكاة كاملة للتأمين والتعقيم وطريقة الدخول والخروج وكل شيء مرتبط بالامتحانات، وهذا الفيلم سيكون متاحا في أول الأسبوع القادم، يوم السبت أو الأحد".

وتابع: "كل حاجة بنعملها هنلاقي اعتراض، ولو قلنا تأجيل أو امتحان إلكتروني أو بحث هنلاقي اعتراض"، وحول جدول الامتحانات قال وزير التعليم: "عندنا 10 مواد، والطلاب بيطلبوا مسافات بين المواد، وكل مرة بنعمل فيها جدول بيحصل فيها جدل، ولو كنا نقدر نعمل امتحانين في اليوم، كانت أيام الامتحانات هتبقى 5 أيام".

وأشار إلى أن الوزارة طلبت 33 مليون كمامة مع إتاحة 17 ألف جهاز قياس حرارة، كما سيجري توفير سيارات إسعاف وأدوات التعقيم العادية على كافة لجان الجمهورية، كما أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع هذه الإجراءات.