السيطرة على حريق بمصنع بشبرا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في شركة للصناعات الدقيقة بترعة الاسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بنشوب حريق في شركة للصناعات الدقيقة بترعة الإسماعيلية.

تم إخطار الحماية المدنية، وانتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع سيارات اطفاء وتمت السيطرة علي الحريق.

وأوضحت المعاينة الاولية نشوب الحريق علي مساحة 500 متر بمجموعة من الهيش والاخشاب وان الشركة ليس بها اعمال او عمال منذ 10 سنوات تقريبا وامتد الحريق الي 5 سيارات كانوا بجوار سور الشركة وتم اخماده ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.