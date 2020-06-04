السيطرة على حريق بشقة بقليوب إثر انفجار انبوبة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بشقة بشارع داير الناحية بقرية الصباح التابعة للمدينة إثر انفجار أنبوبة بشقة وامتدت إلى المنزل المجاور وتولت النيابة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بنشوب حريق بشقة بقليوب.

وانتقل على الفور مجدي نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب والدكتور كرم السويلكي نائب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب والعقيد هيثم حجاج مأمور المركز.

وتبين نشوب الحريق إثر انفجار أنبوبة بشقه بالدور الرابع وامتدت المنزل المجاور وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية والسيطرة عليها ولا توجد خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.