قناة السويس تدشن خدمة تسجيل قراءة عداد المياه اليكترونياً

أعلنت هيئة قناة السويس أنه في إطار المسئولية المجتمعية للهيئة بمنطقة القناة، حرصت على إدارة وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب النقية بمدن القناة الثلاثة بقدرة إجمالية حوالي 1 مليون متر مكعب يومياً.

وأشارت الهيئة، في بيان رسمى لها مساء اليوم الخميس، إلى أنة تفهماً للظروف الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزاماً باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية، نوجه عناية المواطنين بأنه متاح خدمة الاستعلام عن الفواتير، وأنه تم تفعيل خدمة تسجيل القراءات من خلال الموقع الرسمي للهيئة على أن تمتد خدمة تسجيل القراءات مع بداية الشهر وحتى يوم ١٥ من كل شهر.