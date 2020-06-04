بعد نقله للمنيا.. رئيس "أبوقرقاص" السابق يوجه رسالة إلى الأهالي

وجه العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص في جنوب المنيا، الشكر لأهالي المركز لحسن التعاون خلال الفتره الماضية، وذلك عقب صدور قرارا بنقله رئيسا لمدينة المنيا.

وصف "صلاح" في بوست كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أهالي أبوقرقاص قائلا: "هم أهل كرم أكن لهم خالص الاإحترام ويعلم الله أنه خلال رئاستي لمركز ومدينة أبوقرقاص كنت أعمل للصالح العام ولصالح المواطن أصبت ما أصبت في القرارات ولم يوفقني الله في بعضها ولكنها جميعا للصالح العام فأنا اليوم أترك مكاني ليستكمل المسيرة من هو قادم بعدي وهذه سنة الحياه، لذا دعو أهالي أبوقرقاص للتعاون مع مستكمل المسيرة لأن المواطن أساس التطوير وأتمنى أن لا أكون قد أغضبت أحدا مني خلال فترة تواجدي بأبوقرقاص، وأدعو الله أن يوفقني مع أهالي مركز ومدينة المنيا، وأستطيع أن أخدم بلدي ومصرنا الحبيبة لأنها أمانه في عنقي أقسمت عليها وأنا في أعرق مؤسسه عسكرية".

وأضاف "صلاح" أخواني أهالي أبوقرقاص، الشكر والتقدير من أبسطِ الأشياء التي يجدرُ التعامل على أساسها بها مع الآخرين؛ لأنّها دليل على ردّ المعروف والامتنان للخدمة التي قدمها شخصٌ ما لشخص آخر، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، لذلك يجب أن يكون الشكر والتقدير من أبسط المسائل التقديريّة التي يتعامل بها الناس فيما بينهم، ويجب أن يكون التعبير عنه بقول كلمات شكر وتقدير تليق بالشخص المقابل.

وأبقت حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم الخميس علي 2 من رؤساء المراكز والمدن في مواقعهم بكل من مركزي العدوة، وبني مزار، وتم الدفع بـ3 جدد لمراكز ملوي وديرمواس وسمالوط، وتم تحريك 3 من القدامي داخل المحافظة بمراكز المنيا، أبوقرقاص، ومطاي.

وقد شملت الحركة، نقل اللواء إيهاب زهني محمد رئيس مركز ومدينة مغاغة رئيسا لحي روض الفرج بالقاهره، وتعين محمد محمود عزت بدلا منه.

وتعين نبيله علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس في أقصي جنوب المحافظة.

وتعين سعد محمد البدري رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسا لمدينة ملوي.

فيما تم نقل محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط.

ونقل محمد صلاح ناجي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص رئيسا لمركز ومدينة المنيا.

ونقل محمد حلمي محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسا لمدينة ومركز أبوقرقاص.

فيما لم تشمل الحركة اختيار رئيسا لمركز ومدينة مطاي بعد نقل رئيسه للعمل بمركز أبوقرقاص.