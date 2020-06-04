عبدالمنعم سعيد: ترامب يعتمد على الشو وهذا ليس نمط رئيس جمهورية

أكد المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفعل أي شيء مقابل الفوز في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، إلى أنه لا يريد أن يدخل حربا خارجية وحتى إن حدث سيدفع آخرون ثمن هذه الحرب

وأضاف سعيد، أن ترامب ليس مستريحا مع المؤسسات، ولديه العديد من المشاكل الداخلية، مشيرا إلى أن الرئيس السابق أوباما كان مؤسسيا جدًا إلا أن ترامب يفقد هذه المهارة وكثيرا ما يغير من رؤوس المؤسسات.

وأكد سعيد، أن ترامب لم يخرج من شخصية المرشح الرئاسي، منذ الانتخابات الماضية، ودائما يضع أمام عينه جمهوره الانتخابي والذي يصل إلى حوالي 42%، مشيرًا إلى أن ترامب لم ينجح في إدارة أزمة كورونا مشيرا إلى أنه أضعف إدارة أزمة تقريبا منذ 20 عامًا.

وأوضح سعيد أن الرئيس الأمريكي ليس رجلا سياسيا محنكا ويعتمد على "الشو" وهذا ليس نمط رئيس جمهورية، لافتا إلى أنه يعتمد على الشعبوية، وستشهد الولاية الثانية له إذا ما نجح فيها عددا من المواقف التي بقضية القرن مثلا أو الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد سعيد، أن ما يهمنا كمصريين أن نفتح قنوات مع جميع الدول وأن نضع ما يحدث في أمريكا تحت الميكروسكوب، لافتا إلى أن القضية هي إدراك أدوات فعالة في النقاش مع أي من سيفوز في الانتخابات المقبلة فهو في النهاية رئيس أمريكا ويتحدث باسمها.