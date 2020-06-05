مكتبة تصوير تنقل كورونا لـ"الحاج سمير": قعدت 33 يوم في العزل

"بعد قضائي 33 يوم في العزل كل يوم كان بيمر علي كنت بحسه سنة كنت بدعي ربنا ليل نهار أرجع لبيتي وأسرتي، الناس بتستهتر وواخدين الموضوع هزار لكنه بجد صعب جدا مع كل مسحة كانت بتطلع إيجابية كنت بتعب نفسيا لحد ما ربنا كرمني في المسحة السابعة عشر والثامنة عشر وربنا أراد أعود من جديد" بتلك الكلمات بدأ سمير معوض حديثه إلى "الوطن".

معوض لم يكن يعلم أن عمله بمكتبة تصوير بالمنطقة الحرة والتقاطه الأوراق والعملات المعدنية سيكون سببا في إصابته بفيروس كورونا وزوجته لتجمعهما الحياة والحب سويا في الصحة والمرض داخل ذات الغرفة بنفس مستشفى العزل.

يروي معوض التفاصيل قائلا: لم أكن أعلم أن هكون سبب في ضرر لأسرتي قدر الله وما شاء فعل أنا بسعى على رزقي ورزق عيالي وراضين بقضاء الله"، حيث يعمل على ماكينة تصوير بالمنطقة الحرة في العقد السادس من عمره، يستطرد سمير قائلا كنت أعمل كسائق لكن حينما توقف الحال عملت على ماكينة تصوير لتدبير نفقات الأولاد وبالطبع شغلي كله تصوير ورق والإمساك بالعملات الورقية مما قد يكون سببا في الإصابة بالفيروس.

ويستطرد الحاج سمير كما يطلق عليه قائلا: بدأت الأعراض حينما شعرت بحاجة ثقيلة على صدري وكحة مع كل مرة أخذ نفسي مع صداع ورشح خفيف وألم في العضلات، ففكرتها نزلة برد وعليه أخدت مسكنات ووجدت الألم مستمر معى وعليه تواصلت مع الطبيب الخاص والذي قال لى توجه لعمل أشعة على الصدر ثم طلب الطبيب إجراء أشعة مقطعية وتبين إصابتي بالتهاب رئوي مزدوج.

ويردف سمير قائلا: توجهت لمستشفى الصدر في السابع من أبريل وأخدوا مني مسحة وثاني يوم ظهرت العينة وعليها توجهت لمستشفى بلطيم أما زوجتي وتدعي سحر إبراهيم 49 عاما، فأصيبت هي الأخرى وظهرت عليها أعراض مشابهة لي مثل الكحة وضيق التنفس وصفير، وجاءت إلى العزل بذات الغرفة وذات المستشفى بعدي بيومين وكأن الله كتب علينا إلا نفترق في الصحة والمرض وظلت محتجزة 18 يوم بالعزل.

ويستطرد معوض: قضيت في العزل 33 يوما موزعة بين مستشفى بلطيم ثم الصدر ثم نزل الشباب في رأس البر، مضيفا: أعانى من مرض الضغط وضعف المناعة مما كان سببا في طول فترة احتجازي بالعزل وفي آخر أسبوعين ظللت أكثف من بعض المواد الغذائية وفقا لتعليمات الطبيب لرفع المناعة مثل بصل وثوم وفلفل وبنجر هذا بالإضافة لموز وليمون وتفاح وبرتقال هذا إلى جانب خلطة حبة البركة المخلوطة بلبن وعسل أبيض "فيما قضت زوجتي 18 يوما في العزل.

ووجه سمير رسالته للمواطنين قائلا للأسف "الناس بات عندها حالة من اللا مبالاة مما كان سبب في زيادة معدلات الإصابة فلا يرتدى الغالبية العظمى من المواطنين الكمامة علاوة على ذلك عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتجمعات"، مختتما حديثه قائلا: لن يشعر بالأزمة سوى من أصيب هو أو أحد المقربين منه وربنا قادر على رفع الغمة عنا.

ووجَّه سمير رسالة للأطقم الطبية بمستشفيات العزل: ربنا يبارك فيهم يفعلون كل ما في وسعهم من أجل أن نستطرد صحتنا ويضحون بأنفسهم لأجلنا.