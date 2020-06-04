توزيع حقائب الأدوية على الخاضعين للعزل المنزلي بكفر الشيخ

تواصل محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ القاليم، توزيع حقائب المستلزمات الطبية والوقائية، والأدوية التي تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، علي الحالات المخالطة لمصابي كورونا، و المشتبه في إصابتهم، الخاضعين للعزل المنزلي، تحت إشراف مديرية الصحة بكفرالشيخ.

وكلف المحافظ، بتشكيل عدد من اللجان للمرور والمتابعة اليومية والمستمرة، علي المستشفيات والوحدات الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الوقائية والأدوية، وإنتظام سير العمل، وحسن معاملة المواطنين، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية.

وأكد نور الدين، علي توافر جميع المستلزمات الوقائية، والادوية بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وانطلاق قوافل الأطقم الطبية لتوزيع تلك الحقائب، علي الحالات المخالطة لمصابي كورونا، و المشتبه في إصابتهم الخاضعين للعزل المنزلي، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والحد من انتشاره فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

ووجه محافظ الاقليم، بالالتزام التام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، لعبور تلك المرحلة الراهنة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.