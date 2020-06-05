جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الجيزة على بعض المستشفيات

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مفاجئة على مستشفيات البدرشين والحوامدية وأبو النمرس للوقوف على تواجد الأطقم الطبية والتمريض خلال الفترات المسائية، حيث بدأت جولة المحافظ بعد ساعات حظر التجوال ومستمرة حتى منتصف الليل.

حرص محافظ الجيزة على الاطمئنان على حالة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم مع التاكيد عليهم بالوقوف دوما إلى جانبهم حتى تمام شفائهم ورجعوهم إلى منازلهم، مؤكدا عليهم بضرورة التعاون مع الأطقم الطبية والتسهيل عليهم في مهماتهم.

وأكد المحافظ توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات، مشيدا بتواجد الأطقم الطبية في النبطشيات الليلية لتقديم الرعاية اللازمة للمرضي قائلا "دعم كامل للاطقم الطبية في حربها ضد كورونا"، وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتابع المرور الدوري على المستشفيات لمتابعة حالة المرضى وإزالة أي معوقات تواجههم في ظل تضافر جهود الجميع للمرور من تلك الجائحة.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة ورؤساء مراكز أبو النمرس والبدرشين والحوامدية.