طبيب يطلق حملة للقضاء على كورونا في المنازل مجانا: حالات التحسن 80%

حكى الدكتور مجدي شهدي، مدرس مساعد الأمراض الصدرية بجامعة الأزهر، أنه منذ 10 أيام أطلق حملته الرامية إلى علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظة قنا في منازلهم بالمجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه يعالج الآن 76 حالة عن طريق "الواتساب" أو "الماسنجر"،: "بتابع يومياً من 15 أو 20 حالة".

وأوضح أنه يتابع مرضاه ويقدم له التوعية الصحية وأنواع العلاج وجرعاته وفى حال استدعاء حالتهم لأي تحاليل أو إشاعات يتم إبلاغهم والاطلاع عليها من خلال الإنترنت، مشدداً على أن هناك تحسنا كبيرا في عدد من المرضى، وتابع: "حالات التحسن تصل إلى 80%".