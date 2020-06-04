التموين: الرئيس يتابع بنفسه أسعار السلع ومدى توافرها بشكل يومي

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الخارجية، إنه سيتم إلزام المحلات التجارية، بتوفير المطهرات في مدخلها ومخرجها، للتأكيد على عملية التعقيم والتطهير، بالإضافة لتوفير القفازات البلاستيك الخفيفة، بمعرفة المتجر لارتدائه من المترددين داخل المتجر، ثم نزعه بعد الخروج منه، موضحًا أن كل ما يتعلق بأي شيء، يتعلق بصحة المواطن، تهتم به وزارة التموين، وتدرسه بشكل جيد جدًا.

وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة لا تعلن أي قرار قبل الانتهاء منه بشكل رسمي، وما يهمنا بأنه في حالة طرح الكمامات على بطاقة التموين، بأن تكون هذه الكمامة ذات مواصفات طبية، "نتعاون مع كل الأجهزة في الدولة بشأن أن يكون لدينا دور في الكمامات الطبية".

وتابع: "في حالة إذا تم طرحها على بطاقة التموين بعد التأكد من أنها بمواصفات طبية، سنعلن عنها على الفور"، موضحًا أن كل الأسواق في مصر، وما يخصها من تراخيص أو إخلائها، المسؤول عنها المحليات وليست وزارة التموين، ونتابع الأسواق بشكل مستمر، والرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، يتابع بشكل يومي ومستمر، أسعار السلع وتوافرها، وما يخصها، ودائمًا ما تحدث حالة طوارئ، إذا كان هناك ارتفاع غير مبرر للسلعة.