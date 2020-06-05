خطاب: نظام "الكمامة الواحدة" في أمريكا يوفر للدولة مئات الدولارات

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن الكمامة الواحدة التي يرتديها المواطن في أمريكا توفر على الدولة من 400 إلى 600 دولار وهي تعد شيئا مهما للحياة في هذا الوقت، مشيراً إلى أن انتقال الفيروس يعتمد على درجة المخالطة ويكون هناك أشخاص مخالطون من الدرجة الأولى منهم الأسرة في المنزل، والزملاء في مكاتب العمل فهؤلاء الأشخاص يمكن التعرف عليهم بسهولة لمعالجتهم، لكن المشكلة في مخالطة أشخاص يكونون غير معروفين عند ركوب المترو أو وسائل مواصلات، السوبر ماركت، ما يسبب انتشار المرض بطريقة كبيرة.

وأوضح خطاب هذه الفترة التي يمر بها العالم من جائحة فيروس كورونا يوجد لدينا زيادة في الأعداد وفيروس تكمن مشكلته في الانتشار السريع ولكن يوجد لدينا بداية لفتح تدريجي في كل أنشطة البلاد، لافتاً إلى أن المتاجر، المقاهي، المطاعم، والأندية سيتم فتحها ومعرفة كيف سنتعايش مع الفيروس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خطاب، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ON، أنه يجب الحرص على التباعد الاجتماعي مترين أو على الأقل متر ونصف لأن المسألة لم تعد تقتصر على الكحة والعطس فقط وإنما بالنفس والكلام، مشيراً إلى أن حامل الفيروس الذي لم يعلم بإصابته به ولم تظهر عليه الأعراض هو الأخطر.

وتابع، أنه في حالة وجود شخصين أحدهما سليم والآخر يحمل الفيروس وكلاهما لا يرتدي كمامة فإن احتمال انتقال الفيروس للشخص السليم 100% بدون كحة أو عطس فقط من خلال الكلام والنفس، وفي حالة ارتداء كلاهما الكمامات فإن احتمال انتقال العدوى يكون بنسبة 1.5% تقريبا النسبة منعدمة.