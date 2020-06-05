بيومي فؤاد: تقاضيت أول مرتب 750 جنيها بعد 7 أعوام بدون أجر

قال الفنان بيومى فؤاد، إن رحلته الفنية كانت شاقة وبدأها منذ عقود ولم يسلط عليه الضوء إلا مؤخرا عندما بدأ في الظهور بعدد من الأعمال الفنية، وتحمل كثيرا فى حياته لتحقيق ما يحلم.

أضاف "فؤاد"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه ظل يمثل أدوارا بأعمال فنية لا يتلقى فيها أي أموال نظير تمثيله فيها الأمر الذي استمر طيلة 7 سنوات: "فضلت 7 سنوات أمثل بدون أجر.. كنت أحلم من أنا وصغير أنى أكون ممثل أو لاعب كرة"، موضحا أن أولى الأجور التي حصل عليها كان 750 جنيها، بعد مشاركته فى مسرحية بدار الأوبرا، وتلقى المبلغ نظير 15 يوم عمل: "كان بالنسبة لى مبلغ رهيب".

وعلق بيومى فؤاد، على مصطلح "النحيت"، الذى أطلق عليه، قائلاً: "النحيت المفروض كلمة تزعل ..لانها تعنى أن الشخص بيشتغل كتير دون مراعاة الجودة ..أنا قاعد فى البيت حالياً تخيلوا"، مشيرا إلى أنه كان يتلقي ألفي جنيه عن 30 ليلة عمل فى مسرحية: "كنت في غاية السعادة والقنوع".

وأكد أن عمله في المسرح سبب وصوله لما هو عليه حاليا، وتعتمد أغلب أدواره بالكوميديا: "أنا من وجهة نظرى المسرح كوميدى، واللى بيخلينى أشتغل أنى بعمل كوميدى".