"أطباء الأسنان" تعلن تسجيل 40 إصابة مؤكدة بكورونا بين أعضائها

أصدرت لجنة إدارة الأزمات بالنقابة العامة للأطباء الأسنان تقريرا بعدد إصابات أعضائها بفيروس كورونا.

وفي تقريرها الأول، كشفت النقابة عن تسجيل 40 حالة إصابة الإيجابية لكورونا على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا معمليا، بعد إجراء المسحة الطبية لهم، منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

وأوضحت اللجنة أنها سجلت 20 حالة تعافي تماما، وأن هناك 11 حالة في العزل بالمستشفيات، و9 حالات معزولين منزليا.

وعن حالات الاشتباه، سجلت النقابة نحو 60 طبيبا وطبيبة أسنان لديهم الأعراض الكاملة للاشتباه بكورونا بعد عمل الأشعة والتحاليل الطبية مع وجود أعراض (خفيفة) لا تستدعي عمل مسحات، إضافة إلى 8 حالات لديهم الأعراض كاملة (متوسطة الحدة) وأجريت لهم مسحات وفي انتظار النتيجة.

وأكدت اللجنة أن هذه الإحصائية الصادرة عن لجنة إدارة الأزمة بالنقابةً العامة لأطباء الأسنان هي من الحالات التي تواصلت مع اللجنة من خلال الرقم الخاص بِها أو من خلال من توصلها إليهم بمجهود شخصي، داعية إلى موافاتها بأي حالات اشتباه أو تأكيد إصابة للمتابعة وتقديم الدعم اللازم.

وأعلنت أرقام التواصل معها للإبلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس COVID19، عن طريق "واتساب":

النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450

وترسل البيانات: الاسم، مكان العمل، رقم القيد، الرقم القومي، تليفون للتواصل.

- الشكوى: اشتباه - إيجابي - مخالط لإيجابي- مخالط المخالط.

اتحاد المهن الطبية 01550003456

إرسال بيانات: الاسم - الوظيفة - مكان العمل - رقم القيد - الرقم القومي - تليفون.

- الشكوى: اشتباه - إيجابي - مخالط لإيجابي- مخالط المخالط.