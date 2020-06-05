في أسبوع.. ضبط 528 متهما اخترق الحظر بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، تحرير 576 مخالفة خلال أسبوع، تمثلت في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر من المركز الإعلامي للمحافظة، اليوم، فإن المخالفات المحررة على مدار أسبوع من قبل إدارة مرور الغربية، شملت 528 مخالفة كسر حظر، و44 مخالفة عدم ارتداء الكمامة أثناء القيادة، و مخالفات لسير مركبة التوك توك أثناء الحظر.

وناشدت المحافظة المواطنين بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق، وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية.