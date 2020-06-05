التفتيش علي الإجراءات الاحترازية بـ 8 منشآت بالبحر الأحمر والوادي الجديد

تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة تقريرين من مديريتي القوي العاملة بالبحر الأحمر والوادي الجديد ،عن ما قام به مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية بالتفتيش علي الإجراءات الإحترازية المطقبة من قبل المنشآت بالمحافظتين لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات.

وقال سعيد عبد الرا ضي مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر : إنه تم أمس الخميس أعمال التطهير بوسائل نقل العاملين بمعسكر جبل الزيت الفرع الشرقي، فضلا عن قياس درجات الحرارة للعاملين.

وأضاف أن المديرية قامت بالتفتيش علي 4 فنادق هي : فلامنكو بيتش ، وفلامنكو ريزورت ، ودريم لاجون، بلو لاجون، ويعمل بهم 768 عاملا ، يعملون علي 3 ورديات ، وأن خطة التعقيم تتم دوريا ، ومهمات الوقاية الشخصية متوفره ، ولا يوجد مصابين بفيروس كورونا.

وفي نفس السياق ، قال أحمد طليب مدير مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد : إنه تم أمس أعمال التطهير بالمنشآت المقامة في نطاق المديرية ، حيث تم التفتيش علي شركة فوسفات مصر (أبو طرطور)، وفندق هلا أحمد رمان حرز ، وفندق الرواد ، فضلا عن ورش مركز تدريب مهني الخارجة ، ويعمل بهم جميعا 846 عاملا ، يعملون علي 3 ورديات ، ماعدا مركز التدريب يعمل وردية واحدة ، وأن خطة التعقيم تتم يوميا ، ولا توجد مهمات للوقاية الشخصية ، ولا يوجد مصابين بفيروس كورونا.

وأضاف أن بالنسبة للعاملين بالمديرية ومكاتبها فقد تم تخفيض عددهم بالتناوب، ومنح ذوي الأمراض المزمنة والإعاقة إجازات استثنائية.