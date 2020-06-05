حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بالعدوه بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوه بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وأماكن عرض وبيع اللحوم والاسماك، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، والصحة والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكاتف الجهات الرقابية والاجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على والأسواق والمحلات التجارية، بهدف التأكد من سلامة الاغذية المعروضة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

أسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن ضبط مصنعايس كريم بدون ترخيص وتم التحفظ على كمية مجهولة المصدر، وضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر، وكميه من زيت الطعام مجهول المصدر، وضبط كمية من اللحوم المجمدة منتهي الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك، بالإضافة لتحرير مخالفات لمحلات التجارية بدون ترخيص وشهادات صحية.