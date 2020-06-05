عزل 80 شخصا من العائدين للعمل بجنوب سيناء منزليا

تواصل محافظة جنوب سيناء الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال إخضاع جميع العائدين من إجازتهم للعمل بالمحافظة، للعزل المنزلي لمدة أسبوعين.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه جرى اليوم الجمعة، إخضاع 80 شخصًا للعزل المنزل وفقا لتقرير اللجنة الثلاثية التي جرى تشكيلها لتسجيل بيانات القادمين للمحافظة بكمين عيون موسى.

وأضاف المحافظ، أنه جرى عزل 5 أشخاص من العائدين لمدينة رأس سدر، و33 شخصًا بمدينة أبورديس، و 23 بمدينة الطور، و 18 شخصًا بمدينة شرم الشيخ، وشخصًا بمدينة دهب.

وأكد أن إجمالي عدد الحالات التي خضعت للعزل المنزلي للعائدين للمحافظة حتى اليوم بلغ 2041 شخصًا، بعد إجراء الفحص الطبي والتأكد من عدم ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم.