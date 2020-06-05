"التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار على مصر حتى الأحد
كتب:
يسرا البسيوني
04:00 م | الجمعة 05 يونيو 2020
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 7 يونيو الجاري.
وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنّه من المتوقع عدم سقوط أمطار يومي 5 و7 يونيو، وهناك احتمالية لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية غدا 6 يونيو.
ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى الأحد المقبل، من خلال الصور التالية:
خريطة سقوط الأمطار اليوم 5 يونيو
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
خريطة سقوط الأمطار ليوم 6 يونيو
احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وتمتد إلى الداخل فى مطروح والوادى الجديد.
خريطة سقوط الأمطار اليوم 7 يونيو
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
وطالب مركز التنبؤ بفيضان النيل، المواطنين، بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترات سقوط المطر.