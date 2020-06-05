"التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار على مصر حتى الأحد

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 7 يونيو الجاري.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنّه من المتوقع عدم سقوط أمطار يومي 5 و7 يونيو، وهناك احتمالية لسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية غدا 6 يونيو.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى الأحد المقبل، من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم 5 يونيو

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

خريطة سقوط الأمطار ليوم 6 يونيو

احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وتمتد إلى الداخل فى مطروح والوادى الجديد.

خريطة سقوط الأمطار اليوم 7 يونيو

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

وطالب مركز التنبؤ بفيضان النيل، المواطنين، بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترات سقوط المطر.