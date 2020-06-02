مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة في المحلة

شهدت منطقة سوق الجمعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة مصرع شخص في العقد الثالث من عمره إثر تدخله في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المجني عليه إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمران مدير مباحث الجنائية يفيد بورود بلاغات لقسم ثالث من الأهالى تفيد بمصرع الشاب خالد طلعت البقري، 26 سنة حال تدخله لفض مشاجرة بين شخصين.

وانتقل الرائد عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات الأمنية من خلال التحقيقات أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بالسلاح الأبيض "مطواة" بين طرفين أحدهم يدعى " ش. م . ا " بسبب خلافات سابقة بينهم وأصابه بطعنة نافذة فى البطن أودت بحياته فى الحال.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.