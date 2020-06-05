رئيس الباطنة بطب عين شمس: الفيتامينات لا تقوي مناعة الجسم ضد كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الفيتامينات عبارة عن مكونات غذائية الصغيرة وكل شخص لديه احتياجات يومية للحصول على الفيتامينات والمعادن بحد أقصى لا يجوز تجاوزه، لأن الاحتياجات اليومية تغطي وظائف الجسم وعمل الأنسجة والخلايا بشكل جيد، والشخص الذي يحصل على الحد المسموح بتناول الفيتامينات ستصبح صحته جيدة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن هناك نوعين من الفيتامينات، الأول فيتامينات تذوب في الماء، وبالتالي الجسم يحصل على الكمية التي يحتاجها والباقي يتخلص منه، والنوع الثاني فيتامينات تذوب في الدهون، وهذا النوع إذا حصل عليه الشخص بزيادة يؤدي إلى تخزينه في الجسم، وبالتالي أي شخص يرغب في الحصول على الفيتامينات يحصل عليها بالحد أو بالاحتياج المطلوب فقط، والشخص الذي يتناول أغذية صحية بشكل جيد يوميًا يحصل على الفيتامينات المطلوبة دون الحاجة إلى مكملات غذائية.

وتابع :"فكرة إن الفيتامينات بتزود المناعة أو تعلي المناعة الكلام ده مش مظبوط، لأن لو تصورنا إن عندنا 10 أشخاص وجالهم إصابة بنفس الفيروس أو الميكروب هانلاقي حدة المرض وشكله بيختلفوا من شخص لآخر".

وواصل: "اللي بيحدد الحكاية دي مجموعة من العوامل مش بس المناعة اللي بتلعب الدور ده ولكن الميكروب نفسه وكميته، ورد الفعل المناعي والخريطة الجينية للشخص، والأمراض الأخرى اللي كانت موجودة، وخبراته السابقة لأمراض تعرض ليها قبل كدة، ودي عوامل داخلية، والبيئة الموجود فيها الشخص زي التلوث ودي عوامل خارجية، فهنلاقي الـ 10 أشخاص اللي أصيبوا بنفس المرض ونفس المكان معندهمش حدة المرض ودة اللي بنوصفه دلوقتي إن الإصابة بفيروس كورونا متدرجة".